Gewichtheben: Chemnitzer AC mit meisten Startern bei Deutschen Meisterschaften in Plauen

Der AC Atlas richtet am Freitag und Samstag die nationalen Titelkämpfe im Gewichtheben aus. Im großen Starterfeld gibt es auch eine westsächsische Olympiahoffnung.

Sieben Jahre sind vergangen, seit der AC Atlas Plauen zuletzt die Deutsche Meisterschaft im Gewichtheben ausgetragen hat. Nun ist es endlich wieder so weit: Am Freitag und Samstag empfangen insgesamt 60 Helferinnen und Helfer Deutschlands beste Athleten in der Mehrzweckhalle an der Kasernenstraße - und dazu war nicht einmal eine Bewerbung nötig....