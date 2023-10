Im Schongang ins Viertelfinale: Gegen dieses Team spielen die Niners Chemnitz jetzt im Pokal

Der Basketball-Bundesligist hatte mit Zweitligist Gießen 46ers nicht die geringsten Probleme. Nun geht es in Liga und Europapokal Schlag auf Schlag weiter. Der Gegner in der nächsten Pokalrunde steht seit Sonntagabend auch fest.

Der Start in die englischen Wochen hätte besser kaum verlaufen können: Schön war es nicht immer, was die Bundesligabasketballer der Niners Chemnitz am Samstag den 3500 Fans in der Messe boten, doch auch im Schongang reichte es für einen klaren Sieg. Im Achtelfinale des BBL-Pokals siegten die Chemnitzer mit 89:64 (49:30) gegen Zweitligist...