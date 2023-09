Junger Torhüter schreibt Geschichte beim Chemnitzer FC

Besonderes Debüt: Am Sonntag lief mit Clemens Boldt (in rot, hinter Kapitän Tobias Müller) der jüngste CFC-Spieler aller Zeiten in einem Pflichtspiel der Männermannschaft auf. Beim 8:0 bei Landesklassevertreter Merkus Oelsnitz hielt der Torhüter seinen Kasten sauber. Bild: Chemnitzer FC/Fischer