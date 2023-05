Kommentar: Großes Kino

In einem fesselnden Spiel haben die Chemnitzer Basketballer nach starkem Start im zweiten Viertel nichts mehr getroffen, um in der Schlussphase aufzudrehen. Am Ende gewannen sie gegen Hamburg mit 87:80 und bleiben im Rennen um die Plätze in der Meisterrunde. Hier der Krimi zum Nachlesen in unserem Ticker.