Liveticker: Niners Chemnitz wollen Ulm und den Heimfluch besiegen

Nach dem so wichtigen Erfolg in Bayreuth am Dienstag steht nun wieder mal ein Heimspiel an. Von denen haben die Chemnitzer Basketballer zuletzt sieben in Folge verloren. Das soll sich heute gegen Ulm ändern. Der Gegner kommt nicht mit bester Laune, ist soeben erst aus dem internationalen Geschäft geflogen. Unser Ticker beobachtet, wer heute mehr Bock aufs Gewinnen hat.