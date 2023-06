MotoGP mit 360 Sachen über den Asphalt: Die gefährliche Jagd nach dem Topspeed

Der Saisonkalender will es so: Nach drei Wochen Pause steigt in der Motorrad-Weltmeisterschaft die Drei-Wochen-Tour mit den Rennen in Italien, Deutschland und den Niederlanden. Los geht es am Wochenende in Mugello. Jenem Kurs in der Toskana unweit von Florenz, der neben Doha in Katar als High-Speed-Strecke gilt. Der Spanier Jorge Martin (Ducati)...