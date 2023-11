Nach dem souveränen Erreichen der nächsten Runde: Gegen wen es jetzt für die Niners Chemnitz im Europe Cup geht

Und jährlich grüßt das Murmeltier. Wie schon bei der Premierensaison im internationalen Wettbewerb geht es für die Chemnitzer Basketballer auch dieses Mal wieder nach Osteuropa. Ein Land ist hingegen neu auf der vereinseigenen Karte.

Wer siegen will, muss auch mal leiden. Sagt man so im Sport. Im Fall der Niners Chemnitz heißt es bald: Wer siegen will, muss Leiden schlagen. Das Team von ZZ Leiden aus dem Nordwesten der Niederlande (gelegen an der Nordseeküste zwischen Den Haag und Amsterdam) ist eines von vier Teams in Zwischenrundengruppe N, in der auch die Niners Chemnitz...