Nach Hallenmeeting in Chemnitz: Deshalb sind die Special Olympics so besonders

Im Sportforum Chemnitz wurde am Samstag das 2. Hallenmeeting der Special Olympics ausgetragen. 100 Athleten kamen zusammen, um sich in den verschiedensten Disziplinen zu messen.

Die Weitspringer sind an der Reihe. Es haben sich nicht viele bei dem Schiedsgericht gemeldet, um in dieser Sportart anzutreten. Etwa fünf Leichtathleten betreten die Anlaufbahn, um sich auf ihre Sprünge vorzubereiten. Weitere 50 Sportler folgen ihnen. Gespannt schauen sie zu, laut feuern sie an, alle gemeinsam, so lautet das Motto.