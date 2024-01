Nach harscher Kritik von Alba Berlin: Verwunderung bei den Niners Chemnitz

Mit 16,1 Punkten pro Spiel gehört Wesley Van Beck von den Niners Chemnitz (hier im Spiel am Silvestertag in Berlin) zu den besten Schützen in der Basketball-Bundesliga. Die Fans haben den US-Amerikaner jetzt zum wertvollsten Spieler des Monats Dezember gewählt. Bild: Ernesto Uhlmann