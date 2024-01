Niners Chemnitz auf Auswärtstrip in den Süden

Nach der Niederlage im Spitzenspiel der Bundesliga geht es für die Basketballer erst im Europa Cup und dann in Heidelberg weiter. Dazwischen lohnt die Heimreise nicht.

Hinrundenmeister sind die Niners Chemnitz nicht - und das, obwohl sie nach der Hälfte aller zu absolvierenden Saisonspiele an der Tabellenspitze der Bundesliga stehen. Denn: Der Tabellenzweite vom FC Bayern München, der am Sonntag das hochintensive Topspiel in Chemnitz mit 86:73 gewinnen konnte, hat zwei Spiele weniger absolviert. Und wenn die...