Niners Chemnitz gewinnen Krimi in Rostock: die Stimmen zum Spiel

Mit dem 94:90-Sieg haben die Basketballer die Tabellenführung in der Bundesliga verteidigt. Und das ohne Cheftrainer Rodrigo Pastore, der kurzfristig erkrankt passen musste. Sein Ersatzmann erlebte bei den Seawolves ein Déjà-vu.

Das hatten sie doch schon einmal. Als Cheftrainer Rodrigo Pastore kurz vor Weihnachten erkrankt fehlte, übernahm sein Co-Trainer Gjorgji Kochov das Kommando beim Bundesligaspiel in Vechta. Es wurde ein knapper Sieg in einem echten Krimi, in dem Wes Van Beck Sekunden vor dem Ende einen Drei-Punkte-Wurf versenkte. Fast exakt das Gleiche passierte...