Niners Chemnitz holen ersten Auswärtssieg der Saison

Nach ganz starkem Beginn mit einem 20:0-Lauf ließen die Chemnitzer beim Bundesligaspiel in Braunschweig stark nach, um sich am Ende aber wieder in die Partie zu kämpfen. 86:81 hieß es schließlich für die Niners, die nach dem Heimsieg gegen Bamberg damit auch erstmals auswärts gewinnen. Hier das Spiel zum Nachlesen in unserem Ticker.

Sie lesen gerade auf die zweitbeste Art! Mehr Lesekomfort auch für unterwegs

E-Paper und News in einer App

Push-Nachrichten über den Tag hinweg Kostenlos herunterladen Nein Danke. Weiter in dieser Ansicht.