Niners Chemnitz: Rückkehr in die „Hartmannhölle“ im Europapokal?

Das Spiel in Leiden in den Niederlanden an diesem Mittwoch ist für die Basketballer aus Chemnitz auch deshalb wichtig, weil der Gruppensieg für die K.o.-Runde im Europe Cup ein großes Problem mit der Halle lösen würde.

Schon in den vergangenen Tagen hat Trainer Rodrigo Pastore bei der Aufzählung der schweren Aufgaben, die auf seine Mannschaft zukommen, immer wieder das Auswärtsspiel an diesem Mittwoch bei ZZ Leiden hervorgehoben. Mit einem Sieg in der Stadt an der niederländischen Nordseeküste hätten die Niners eine hervorragende Ausgangsposition im Kampf... Schon in den vergangenen Tagen hat Trainer Rodrigo Pastore bei der Aufzählung der schweren Aufgaben, die auf seine Mannschaft zukommen, immer wieder das Auswärtsspiel an diesem Mittwoch bei ZZ Leiden hervorgehoben. Mit einem Sieg in der Stadt an der niederländischen Nordseeküste hätten die Niners eine hervorragende Ausgangsposition im Kampf...