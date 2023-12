Niners Chemnitz zerlegen Crailsheim - Spitzenspiel der Bundesliga steht bevor

Nach überstandener Schulterverletzung ist Niners-Kapitän Jonas Richter zurück im Kader. Das Team braucht ihn, denn am Silvestertag startet das Spitzenspiel gegen Alba Berlin.

Als Tabellenführer hat man es nicht leicht. Der Gegner hat nichts zu verlieren, kann befreit aufspielen und mit dem Mut der Verzweiflung auftreten - erst recht, wenn der Gegner als Tabellenletzter beim Spitzenreiter zu Gast ist. Und das auch noch im Weihnachtsspiel in erstmals in dieser Saison ausverkaufter Messe in Chemnitz. Und so zeigten die...