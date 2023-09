Niners Chemnitz: Zweckoptimismus nach der Auftaktpleite

Die Bundesliga-Basketballer haben auswärts beim Deutschen Meister verloren. Das ist weder allzu überraschend noch allzu tragisch. Doch das Spiel in Ulm machte ein Problem sichtbar - das für einen erfahrenen Neuzugang aber keines ist.

DeAndre Lansdowne ist das, was man einen Musterprofi nennt. Trainingspensum, Ernährung, Lebensstil - alles ordnet der US-amerikanische Neuzugang der Niners Chemnitz seinem Sport, dem Basketball, unter. Und dennoch ist es erwähnenswert, dass Lansdowne, immerhin schon 34 Jahre alt, am Mittwochabend bei der 85:90-Niederlage seiner Mannschaft in der...