Niners-Neuzugang Ousman Krubally: Aus dem Krieg in Israel in die Gute-Laune-Truppe

Der US-Amerikaner ist vor einer Woche als neuer Spieler der Chemnitzer Basketballer vorgestellt worden. Dass der Wechsel zustandekommen konnte, hat traurige Hintergründe.

Er hat die Raketen von seinem Balkon aus gesehen. "Und ich habe die Sirenen gehört. Binnen weniger Minuten mussten wir in den Luftschutzkeller, dazu hat die Warn-App, die in Israel jeder auf dem Handy haben muss, ständig Alarm geschlagen", blickt Ousman Krubally zurück. Nicht weit zurück. Gerade einmal einen Monat ist es her, dass der...