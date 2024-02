Postsportverein Chemnitz: Wie ein Ex-Fußball-Trainer jetzt als Spieler Erfolge feiert

Florian Butter ist seit 1997 vom Fußballvirus befallen. Bis zum Sommer stand er noch an der Seitenlinie in der Landesliga. Zu Beginn der Saison hat er den Verein und seinen Platz in der Kabine gewechselt.

Im Anschluss an die Geburt seines Kindes ordnete Florian Butter 2023 sein sportliches Leben neu. Nach fünf Jahren auf dem Trainerstuhl des BSC Rapid Chemnitz wollte der Coach fußballerisch kürzertreten, aber die Töppen nicht ganz an den Nagel hängen. Doch mit der vorgesehenen Ruhe auf dem Rasen ist es für den Chemnitzer vorerst nichts...