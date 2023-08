Radsport: Chemnitzer Steher-Duo möchte zu Hause nach Meisterschaftsgold greifen

Der RSV Chemnitz wollte im September den Internationalen Steherpreis austragen. Daraus wird nichts. Dafür findet einanderer Höhepunkt statt.

Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht für die Radsportfreunde in der Region Chemnitz. Der Internationale Steherpreis des RSV Chemnitz wurde abgesagt. Dafür findet am Wochenende 16./17. September die Deutsche Stehermeisterschaft auf der Radrennbahn in Chemnitz statt.