Radsprinter Colin Rudolph: Vom Mountainbike auf die Bahn zum WM-Titel

Jahr für Jahr werden die besten Schülerinnen und Schüler der Sportschulen in Chemnitz für ihre guten Leistungen geehrt. Dieses Mal ging der Titel an einen jungen Weltmeister aus dem Erzgebirge.

Der junge Mann weiß, was er will - und wohin er will. Nach Los Angeles nämlich. Im Sommer 2028. Dann finden dort die Olympischen Spiele statt. Und Colin Rudolph will unbedingt dabei sein. "Paris in diesem Jahr kommt ja leider etwas zu früh", sagt er. "Aber so weit weg wäre ich von einer Quali dafür auch nicht gewesen."