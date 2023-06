Saisonfinale im Kreisfußball: Limbach und Fortuna wollen hoch

Wer schafft den Sprung in die Landesklasse? Zwei Mannschaften aus der Region können am letzten Spieltag in der Kreisoberliga an diesem Wochenende den Aufstieg schaffen. Die eine in großem Rahmen und aus eigener Kraft. Die andere muss auf Schützenhilfe hoffen.

Ja, sie hätten schon am vergangenen Sonntag alles klarmachen können. Und ja, sie hätten als Kreismeister und Aufsteiger in die Landesklasse ein schönes letztes Spielchen im Rahmen ihres Vereinsfestes haben können. Aber was kann es denn Schöneres geben, als daheim vor den eigenen Fans und als krönenden Abschluss der Feierlichkeiten den Titel... Ja, sie hätten schon am vergangenen Sonntag alles klarmachen können. Und ja, sie hätten als Kreismeister und Aufsteiger in die Landesklasse ein schönes letztes Spielchen im Rahmen ihres Vereinsfestes haben können. Aber was kann es denn Schöneres geben, als daheim vor den eigenen Fans und als krönenden Abschluss der Feierlichkeiten den Titel...