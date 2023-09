Saisonstart bei den Niners Chemnitz: Auch Basketballer waren mal klein

Beim Meister in Ulm starten die Chemnitzer am Mittwoch in die neue Saison. Wir stellen die Niners-Mannschaft vor - und das mal auf ganz andere Art und Weise. Alle Spieler haben sich für uns Bilder aus ihrer Kindheit oder Jugend von ihren Mamas schicken lassen. Wer möchte, kann raten.



Registrieren und testen. Jetzt registrieren und 30 Tage gratis testen. Registrieren und 30 Tage testen

Schon Abonnent? Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an. Jetzt anmelden