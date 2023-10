So lief der 13. Einsiedler Crosslauf in Chemnitz: "Endlich Matschwetter"

Der jährliche Herbstcrosslauf sorgte am Sonntag wieder für Begeisterung bei den Teilnehmern. Insbesondere bei einer Wintersportlerin und Mutter eines dreijährigen Kindes.

Es ist ein grauer und nasser Sonntagvormittag. Es regnet. Auf den Wiesen sammelt sich das Wasser. Die Waldwege verwandeln sich in Matsch- und Pfützenlandschaft. Es sind Umstände, bei denen Schönwettersportler am liebsten im Bett bleiben würden. Nicht aber die 176 Sportler, die am Sonntag bei dem 13. Einsiedler Crosslauf an den Start gingen....