Start in die Landesliga-Saison 2023/24: Wer wird Chemnitzer Vizemeister?

Vorhang auf für die "Wundertüte" Landesliga, die ab diesem Freitag wieder geöffnet wird. Das offizielle Eröffnungsspiel bestreitet die SG Handwerk Rabenstein gegen den FC Lößnitz, auch der VfB Fortuna Chemnitz spielt schon am Freitagabend - in Taucha. Das dritte Chemnitzer Team, der BSC Rapid, startet am Sonntag in Wilsdruff. Und für alle...