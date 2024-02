Tierisches Duell im Chemnitzer Bundesliga-Ring

„Fredi Wolf“, das Maskottchen des Kreissportbundes Mittelsachsen, hat sich im Boxring ausprobiert. Für den Mann im Kostüm spielt seine sportliche Leistung aber eine untergeordnete Rolle.

Nach Laufdisziplinen im vergangenen Jahr und Kugelstoßen zuletzt beim großen Meeting in Rochlitz hat Fredi Wolf sein Können in einer weiteren Sportart unter Beweis gestellt. Das Maskottchen des Kreissportbundes Mittelsachsen hat sich beim Bundesliga-Boxabend zwischen dem BC Chemnitz und dem MBR Hamm selbst die Handschuhe übergezogen und ist in...