Duell der Wölfe im Boxring

Maskottchen Fredi kämpft beim Bundesliga-Abend

Im Rahmen der Bundesliga-Begegnung zwischen dem Boxclub Chemnitz 94 und dem MBR Hamm wird es am Sonnabend auch eine außergewöhnliche Paarung im Ring geben. Denn das Maskottchen des Kreissportbunds Mittelsachsen, Fredi Wolf, tritt gegen den Chemnitzer Boxwolf in einem Schaukampf an. "Das verspricht Spannung, Unterhaltung und jede...