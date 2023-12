Vor dem Duell zwischen den Chemnitz-Crashers und Schönheider Wölfen: Mit klarer Sicht ins Doppelderby?

In der Eishockey-Regionalliga spielen die Crashers an diesem Wochenende gleich zweimal gegen die Erzgebirger. Sie gehen als Tabellenführer in die brisanten Partien.

Während kurz vor Heiligabend überall so langsam die Weihnachtsruhe einkehrt, darf Eishockey-Regionalligist Chemnitz Crashers nicht in Lethargie verfallen. Der Tabellenerste empfängt an diesem Freitagabend (19.45 Uhr) die zweitplatzierten Wölfe Schönheide. Nur 21 Stunden und 15 Minuten später müssen sie auswärts (17 Uhr) in Schönheide ran.