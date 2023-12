Vor der Reifeprüfung bei Alba Berlin: Können die Niners Meister werden, Herr Kapitän?

Derzeit klappt scheinbar alles bei den Niners Chemnitz um Kapitän Jonas Richter: Zwölf Siege in Folge holten sie in der Bundesliga, sind souveräner Tabellenführer. Am Silvestertag kommt es zum Spitzenspiel beim deutschen Rekordmeister Alba Berlin. „Wir freuen uns darauf“, sagt Richter. Bild: Ernesto Uhlmann