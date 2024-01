Warum die Niners Chemnitz völlig zurecht die Bundesligatabelle anführen

Der 85:77-Sieg der Basketballer in Bonn war ein weiteres Ausrufezeichen in dieser so außergewöhnlichen Saison. Dass die Chemnitzer seit Wochen von ganz oben grüßen, ist keine Überraschung mehr. Der Grund ist ein Puzzle, bei dem die Teile immer besser zusammenpassen.

Dann eben Aher Uguak. Der 25-jährige Kanadier erreichte mit seinen 22 Punkten einen neuen persönlichen Saisonbestwert und hatte einen Riesenanteil daran, dass die Niners Chemnitz ihr Auswärtsspiel bei den Telekom Baskets Bonn am Freitagabend mit 85:77 (38:39) gewannen. Uguak ist der einzige Exportspieler, der im Sommer bei den Niners bleiben... Dann eben Aher Uguak. Der 25-jährige Kanadier erreichte mit seinen 22 Punkten einen neuen persönlichen Saisonbestwert und hatte einen Riesenanteil daran, dass die Niners Chemnitz ihr Auswärtsspiel bei den Telekom Baskets Bonn am Freitagabend mit 85:77 (38:39) gewannen. Uguak ist der einzige Exportspieler, der im Sommer bei den Niners bleiben...