Was man vor dem Start der neuen Saison bei den Niners Chemnitz wissen muss

Beim "Freie-Presse"-Liveticker bleibt alles wie gehabt. Änderungen gibt es unter anderem beim Liga- und Pokalmodus. Im Europe Cup geht es wieder in den Kosovo.

Die Spiele der Niners Chemnitz in Bundesliga, Pokal und Europe Cup werden auch in dieser Saison wieder so umfänglich wie möglich vom etwas anderen Liveticker der "Freien Presse" begleitet. Darin ist natürlich der aktuelle Spielstand zu erfahren. Doch es gibt mehr - und dabei vor allem Humorvolles. Los geht es an diesem Mittwoch ab 19 Uhr live...