WM-Aus schockt Chemnitzer Turnerin Emma Malewski

Beim letzten Training vor der WM verletzt sich die Europameisterin von 2022. Für sie rückt eine andere Turnerin aus Chemnitz nach.

Bitteres WM-Aus für Emma Malewski. Die 19-jährige vom TuS Chemnitz-Altendorf kann nicht bei den am Samstag im belgischen Antwerpen beginnenden Titelkämpfen an den Start gehen. Eine Verletzung am linken Fuß, die sie sich bei der letzten Trainingseinheit in Frankfurt/Main zuzog, bremst sie aus.