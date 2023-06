115 Aktive erkunden Fichtelberg-Terrain

115 Teilnehmer, darunter eine Firmengruppe der Deutschen Post, haben am Fichtelberg die 24-Stunden-Trophy bestritten. Erstmals war die Stadt am Fichtelberg Gastgeber für dieses besondere Wanderereignis, das Orte in drei Nationen verbindet. Die Akteure schafften 19 bis 68 Kilometer, die mit 400 bis 1800 Höhenmetern garniert waren....