15-jähriger Motorradpilot aus Schlettau will in der Szene des Hardenduros mitmischen

Frühzeitig junge Fahrer an heikle Aufgaben heranzuführen, das haben sich die Organisatoren der Hard Enduro Series Germany (HESG) zur Aufgabe gemacht. Fünf Jugendliche profitieren nun von einer speziellen Förderung, einer davon kommt aus dem Erzgebirge.

Der Name geht nicht so einfach von den Lippen, denn bei ACE Bikes HESG Talentpool verdreht es einem eher die Zunge. Was dahinter steckt, lässt sich schon einfacher erklären. Denn Dennis Günther, der die Hard Enduro Series Germany (HESG) organisiert, will die Jugendlichen stärker einbinden. Die durften sich um einen Platz im Talentpool...