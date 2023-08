2000 Euro für die Krebsbekämpfung

Unter dem Motto "Golfen und Helfen: Gemeinsam gegen Krebs" sind im Golfpark Westerzgebirge dieser Tage 2000 Euro für den guten Zweck erspielt worden. Der Ertrag geht an die Kinder-Krebshilfe. Das Turnier in Bad Schlema gehört zu einer bundesweiten Benefizserie mit 130 Stationen. "Mit dem erspielten Geld", so heißt es in der...