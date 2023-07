220 Starter heizen über Traditionskurs

Tiefer geht es kaum noch: Richtig nah kommen die Beifahrer in den Gespannen dem Asphalt auf dem Zschorlauer Dreieck - im Bild oben schwebt Mario Reinwardt aus Raschau mit Co-Pilot Knut Rottloff aus Crottendorf in einer Honda Derbyshire von 1977 über den legendären Rundkurs. Diese Sonderklasse bereichert den Classic-Grand-Prix ungemein. Ansonsten ziehen bei dem Spektakel vor allem historische Rennmotorräder die Blicke auf sich. Das 26. Mal geht es am kommenden Wochenende rund. Foto: Ralf Wendland