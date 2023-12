26. Erzgebirgs-Schwimmcup: Vier Nationen in einem Becken

Obwohl der Wettkampf in Marienberg starke Konkurrenz anlockt, will der gastgebende Olbernhauer Verein in der Teamwertung vorn dabei sein. Die Hoffnungen ruhen auch auf einem deutschen Vizemeister.

Laut ist es im Marienberger Freizeitbad "Aqua Marien" täglich. Doch nie wird ein solcher Geräuschpegel erreicht wie an diesem Wochenende, wenn im 25-Meter-Becken mal wieder der Internationale Erzgebirgs-Schwimmcup ausgetragen wird. Mehr als 450 Starter aus vier Ländern werden dabei um Bestzeiten kämpfen.