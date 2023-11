30 Ligaspiele ohne Niederlage: Auch Lok Zwickau kann Tanne Thalheim nicht stoppen

Dank einer starken Abwehrleistung im Spitzenspiel der Fußball_Landesklasse West hat sich der Tabellenführer beim ehemaligen Primus mit 2:1 durchgesetzt. Bei den Zwickauern riss eine Serie.

Für die Verantwortlichen des SV Tanne Thalheim nimmt das Ganze langsam surreale Züge an. Bei ihrem 2:1-Auswärtssieg beim ESV Lok Zwickau am Sonntag sinddie Erzgebirger das 30. Mal in Folge in der Fußball-Landesklasse ungeschlagen vom Platz gegangen - das entspricht einer ganzen Saison. Und nebenbei distanzierten sie auch noch den Konkurrenten...