31:0: Lugauer Landesligaringer zerlegen Gäste aus Pausa nach allen Regeln der Kunst

Der Tabellenführer aus dem Erzgebirge ist für die Zweitvertretung des Regionalligisten mehr als eine Nummer zu stark gewesen. In den Reihen derGastgeber hatte es einer besonders eilig.

Die Ringer des RV Eichenkranz Lugau sind in der Landesliga eine Klasse für sich. Das bekam am Samstagabend die zweite Mannschaft der Wettkampfgemeinschaft Pausa/Plauen zu spüren. In einem an Einseitigkeit nicht zu überbietenden Duell setzten sich die Erzgebirger 31:0 durch. Vor dem letzten Vergleich am kommenden Samstag bei Greiz II sind sie...