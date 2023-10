49er treffen auf Schlusslicht

Eine laut Papier machbare Aufgabe haben die Erzgebirgsliga-Kicker des SV Großrückerswalde (6./15) vor der Brust. Sie sind beim bislang sieglosen Schlusslicht BSV Eintracht Zschopautal (14./1) gefordert, das in dieser Spielzeit noch nicht in der neuen Spielklasse angekommen zu sein scheint. Die Chancen stehen also gut, dass die Elf...