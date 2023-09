9Pins holen sich letzten Schliff

Die Stollberger Zweitligakegler biegen langsam in die heiße Phase der Saisonvorbereitung ein. An diesem Samstag ist Oliver Scholler in der 9Pins-Arena in Stollberg zu Gast. Der Bundestrainer werde den Erzgebirgern in zwei ausgiebigen Trainingseinheiten den letzten Schliff für die Saison verpassen, sagt Vereinschef Stefan Werth....