Abschied von einem Publikumsliebling

Petr Kukla ist elf Jahre ein wichtiger Teil des Rudels gewesen. Am Sonnabend läuft der Tscheche beim Eishockey-Regionalligisten Schönheide noch mal auf.

Ein besonderes Spiel ist die Partie der Schönheider Wölfe gegen den EV Pegnitz in doppelter Hinsicht. Das Duell vor heimischer Kulisse am Sonnabend ab 17 Uhr ist einerseits der finale Test vorm Meisterschaftsstart in der Eishockey-Regionalliga. Andererseits verabschieden die Erzgebirger damit auch einen verdienten Spieler: Petr...