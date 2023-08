Acht Länder in Pöhla vertreten

Erstmals richtet der SV Pöhla den Ladies-Alpencup an einem Wochenende aus. Die 21. Auflage des Wettkampfes, an dem Skispringerinnen aus acht Ländern teilnehmen, beginnt diesen Freitag, 15 Uhr, mit dem Training. Für 18 Uhr ist der erste Wertungsdurchgang angesetzt. Am Sonnabend gehen die Teilnehmerinnen ab 10 Uhr über den Bakken....