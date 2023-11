Adler trudeln in den Wolfsbau

Der zweite Liga-Neuling läuft an diesem Sonnabend in Schönheide auf. Die Vorzeichen für dieses Duell in der Eishockey-Regionalliga sind eindeutig.

Klarer könnten die Vorzeichen fast nicht sein: Auf erneut viel Torjubel können sich die Fans von Eishockey-Regionalligist Schönheide an diesem Sonnabend freuen. Die Wölfe empfangen mit dem SCC Adler Berlin den zweiten Neuling der Liga. Der Puck fliegt ab 17 Uhr über das Eis.