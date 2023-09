Affalter macht eine fast vergessene Erfahrung

Die erste Niederlage seit gefühlt einer Ewigkeit haben die Fußballerinnen des SV Affalter am Sonntag erlitten. Doch sie wollten es so und versprechen sich vom Staffelwechsel nach Mittelsachsen viel.

Puh. Das 0:4 (0:1) will erst einmal verdaut werden. Zumal sich Amelie Müller und ihre Teamkolleginnen vom SV Affalter an die letzte Niederlage fast schon nicht mehr erinnern können. "Das ist Jahre her", sagt die Fußballerin und fügt folgerichtig hinzu: "Wir müssen das Verlieren erst wieder lernen."