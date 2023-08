Am Sonntag rollt im Lößnitztal der Ball

Zu einer ungewöhnlichen Anstoßzeit starten die Drittliga-Fußballer des FC Erzgebirge Aue am Sonntag in die Saison. Ab 19.30 Uhr rollt der Ball. Bis Mitte der Woche waren laut FCE um die 5000 Tickets verkauft. Empfehlung des Vereins an alle Fans: Die Karten für die Partie gegen Ingolstadt am besten online erwerben. Die beiden...