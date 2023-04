Annaberger lassen Muskeln spielen

Es ist sehr heiß in der Halle, im Aufwärmbereich pumpen muskulöse Frauen und Männer mit Gewichten. Athleten kämpft mit unglaublichen Lasten. Ihre Gesichter sind feuerrot, Zuschauer schreien und toben. So ging es zu in Dresden zur Landesmeisterschaft im Kraftdreikampf. Mehr als 90 Athleten folgten der Einladung, darunter 5