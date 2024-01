ATSV-Athlet darf in Südkorea starten

Skilangläufer Jonas Müller vom ATSV Gebirge/Gelobtland wird am 24. Januar in einen Flieger Richtung Südkorea steigen. "Diesen Montag ist die E-Mail gekommen", sagt der 17-jährige Pobershauer voller Freude über die Nominierung für die Olympischen Jugend-Winterspiele in Gangwon. Dort hofft er sowohl im Skating-Sprint als auch...