Aue: Handballer des EHV sind zurück in Liga 2

Der Wiederaufstieg ist perfekt: Die Handballer des EHV Aue sind am Sonntagabend in die 2. Bundesliga zurückgekehrt. Dafür reichte ein Spieltag vor Ende in der Aufstiegsrunde ein 27:24 über Eintracht Hildesheim. Gefeierter Auer war dabei Maximilian Lux, mit acht Toren treffsicherster Heimspieler, der zum letzten Mal in der Erzgebirgshalle für den...