Auer bleiben im Derby zu blass

Im Heimspiel gegen den HC Elbflorenz Dresden haben die Zweitliga-Handballer des EHV viel vermissen lassen. Ein Auer kassierte gleich zwei derbe Dämpfer.

Dresden hat für den Derbysieg weit kräftiger an der Kette gezerrt als Aue. Deshalb ist der EHV am Sonnabend erneut als Verlierer vom Parkett geschlichen. Ein 24:28 leuchtete von der Anzeigetafel. Ein Vier-Tore-Rückstand war es schon zur Pause beim Stand von 11:15 gewesen. Da hegte das Gros der gut 1600 Zuschauer in der...