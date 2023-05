Auer gewinnen auswärts deutlich

Gute Arbeit am Tag der Arbeit: Mit 13 Toren Vorsprung haben die Handballer des EHV Aue am Montagnachmittag innerhalb der Aufstiegsrelegation für Liga 2 wieder in die Spur gefunden. Nach dem Remis gegen Mitfavorit Emsdetten am Mittwoch im Lößnitztal vor nahezu ausverkauftem Haus ließen die Schützlinge von Stephan Just beim HC...