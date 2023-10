Auer Kampf wird nicht belohnt

Aue. Der EHV Aue hat zum Auftakt des 8. Spieltages der 2. Handball-Bundesliga eine weitere Niederlage kassiert. Gegen den Tabellendritten 1. VfL Potsdam verkaufte sich das Team am Freitag allerdings sehr teuer, unterlag jedoch 30:32 (14:15) und bleibt am Tabellenende hängen.

Vor 1.257 Zuschauern legten die Gäste in der Erzgebirgshalle Lößnitz zunächst auf 7:3 vor (10. Minute). Dann war es Moritz Schwock, der für den EHV zum 10:10 ausglich. "Wir haben in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel gemacht. Vielleicht gelingt uns eine Überraschung", sagte der Auer Manager Rüdiger Jurke zur Pause. Nach dem Seitenwechsel ging es weiter eng zu (16:16), Mitte des zweiten Durchgangs führte Potsdam 22:21. Doch in der Schlussphase setzte sich der VfL auf 27:23 ab (51.), Aue gelang leider nur noch Ergebniskosmetik und konnte sich für einen beherzten Auftritt leider nicht belohnen. "Das war wirklich schade. Aus kämpferischer Sicht hätten wir uns einen Punkt verdient. Unsere Mannschaft hat vor einer tollen Kulisse gezeigt, was sie kann. Dieses Spiel stimmt mich optimistisch für die kommenden Aufgaben", sagte Jurke. Sebastian Paraschiv war mit sieben Treffern bester Werfer des EHV. Moritz Schwock und Elias Gansau trafen je sechsmal. (kbe)